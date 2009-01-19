Конгрес США завів представництво на YouTube

Конгрес США завів два офіційні канали на популярному відеохостингу YouTube. Перший, househub, висвітлюватиме діяльність Палати представників, а другий, senatehub, відповідно, Сенату США, передає Associated Press.

Нові канали були створені ще у вересні 2008 року, але запускаються тільки нині. Вони оснащені картою Google Maps. Натиснувши на один з штатів, можна потрапити на YouTube-канал відповідного сенатора або члена Палати представників.

Досі окремі законодавці і політики використовували YouTube тільки з власної ініціативи. Однією з перших у Палаті представників YouTube використовувала спікер Ненсі Пелозі, яка розмістила там відео в травні 2006 року.

Обраний президент США Барак Обама в передвиборній гонці використовував YouTube набагато активніше за свого суперника Джона Маккейна. Це дало йому змогу транслювати свої звернення на ширшу аудиторію і аналізувати її реакцію.

Лента.ру