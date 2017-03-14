Boeing випробував парашути свого першого космічного корабля (відео)

Boeing 10 березня 2017 року успішно провів перші випробування парашутної системи свого першого пілотованого космічного корабля CST-100 Starliner, пише N+1.

В даний час за замовленням NASA три американські приватні компанії займаються розробкою космічних кораблів, призначених для доставки людей на Міжнародну космічну станцію. Мова йде про Sierra Nevada, створює безпілотний апарат Dream Chaser, SpaceX, яка працює над Crew Dragon і Boeing.

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Роботи ведуться в рамках програми розвитку комерційних пілотованих кораблів, метою якої є зменшення залежності США від російської космічної галузі. Справа в тому, що сьогодні відправка американських космонавтів на МКС здійснюється російськими космічними кораблями «Прогрес».

Перш, ніж нові космічні кораблі почнуть виконувати польоти в космос, розробники мають провести ретельні випробування всіх їх систем. Випробування парашутної системи CST-100 не є винятком.

Під час випробувань масогабаритний макет Starliner з активною парашутною системою підняли з допомогою повітряної кулі на висоту 11,7 тисячі метрів, після чого піропатрони від'єднали його від утримуючого троса. Після відділення спрацював стабілізуючий парашут, який не входить до складу парашутної системи CST-100. Він повинен був компенсувати розгойдування від ривка троса, на якому спрацювали піропатрони.

На висоті 8,5 тисячі метрів спрацювали перші два парашута власної парашутної системи Starliner. Вони відповідають за стабілізацію космічного корабля і початкове гальмування. Вони повинні сповільнювати падіння апарату до швидкості, на якій можуть бути випущені основні парашути.

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Основні три парашути були випущені на висоті 3,7 тисячі метрів за допомогою спеціальних установок з піротехнічними зарядами, по конструкції схожих з гранатометами. На цих парашутах макет космічного корабля без пошкоджень приземлився на полігоні в пустелі Нью-Мексико.

Концерн Boeing займається розробкою свого першого пілотованого космічного корабля з 2011 року. Згідно з проектом, він зможе перевозити до семи осіб і близько ста кілограмів вантажів. У пристикованому до МКС стані апарат зможе перебувати до шести місяців. Starliner розрахований на багаторазове використання його можна буде запускати в космос до десяти разів.