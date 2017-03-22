"Хранитель таємниці переговорів": український гаджет Hushme прикував увагу західних ЗМІ (відео)

Український стартап Hushme показав незвичайний гаджет для збереження таємниці переговорів. Такий девайс зможе зберегти таємність переговорів навіть в людному місці. До речі, слово «hush» можна перекласти як "тсс!"

Розробникам прийшла ідея створити такого роду пристрій, коли вони обідали в невеликому тихому кафе, пише hi-tech.ua.

Дівчина, що сиділа поруч, розмовляла по Skype, використовуючи навушники, через що було дуже гучно, розмова привертала багато уваги. У результаті їй стало ніяково, тому вона припинила розмову. Автори Hushme подумали: що, якби дівчина мала можливість дзвонити, не відволікаючи оточуючих і при цьому не дозволяючи їм почути що-небудь зі сказаного? Вони звернулися в бюро розробки ARTKB і через деякий час представили прототип маски.

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Є два основних елементи, що дозволяють «замаскувати» свій голос за допомогою Hushme. Перший — це сам пристрій, який зменшує звук. Другий — вбудований в маску динамік, здатний відтворювати різноманітні звуки, поки ви говорите. Наприклад, імітують дихання Дарта Вейдера з культового фільму «Зоряні війни». Можна в якості фону включити і інші звуки, наприклад, дощу, вітру. Вибір звуків і регулювання гучності здійснюється через спеціальний мобільний додаток.

В комплекті також є бездротові навушники з вбудованим мікрофоном.

Після січневої виставки електроніки CES 2017 в Лас-Вегасі про неординарний пристрій Hushme написали найавторитетніші у світі видання — TIME, Daily Mail, The Telegraph, BBC, Mashable, Engadget і багато інших.

Поставки комерційної версії продукту компанія планує до кінця цього року. У травні планується запустити краудфандинговую кампанію по збору коштів на маску. Попереднє замовлення гаджета обійдеться в $ 149 доларів, а для тих, хто вирішить придбати пристрій в магазині, — $ 249.