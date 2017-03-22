"Хранитель таємниці переговорів": український гаджет Hushme прикував увагу західних ЗМІ (відео)
Hushme поки лише прототип, але вже цілком робочий.
Український стартап Hushme показав незвичайний гаджет для збереження таємниці переговорів. Такий девайс зможе зберегти таємність переговорів навіть в людному місці. До речі, слово «hush» можна перекласти як "тсс!"
Розробникам прийшла ідея створити такого роду пристрій, коли вони обідали в невеликому тихому кафе, пише hi-tech.ua.
Дівчина, що сиділа поруч, розмовляла по Skype, використовуючи навушники, через що було дуже гучно, розмова привертала багато уваги. У результаті їй стало ніяково, тому вона припинила розмову. Автори Hushme подумали: що, якби дівчина мала можливість дзвонити, не відволікаючи оточуючих і при цьому не дозволяючи їм почути що-небудь зі сказаного? Вони звернулися в бюро розробки ARTKB і через деякий час представили прототип маски.
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Є два основних елементи, що дозволяють «замаскувати» свій голос за допомогою Hushme. Перший — це сам пристрій, який зменшує звук. Другий — вбудований в маску динамік, здатний відтворювати різноманітні звуки, поки ви говорите. Наприклад, імітують дихання Дарта Вейдера з культового фільму «Зоряні війни». Можна в якості фону включити і інші звуки, наприклад, дощу, вітру. Вибір звуків і регулювання гучності здійснюється через спеціальний мобільний додаток.
В комплекті також є бездротові навушники з вбудованим мікрофоном.
Після січневої виставки електроніки CES 2017 в Лас-Вегасі про неординарний пристрій Hushme написали найавторитетніші у світі видання — TIME, Daily Mail, The Telegraph, BBC, Mashable, Engadget і багато інших.
Поставки комерційної версії продукту компанія планує до кінця цього року. У травні планується запустити краудфандинговую кампанію по збору коштів на маску. Попереднє замовлення гаджета обійдеться в $ 149 доларів, а для тих, хто вирішить придбати пристрій в магазині, — $ 249.