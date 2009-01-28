США успішно застосували лазер проти безпілотника

Американська корпорація Boeing оголосила про успішний експеримент із застосування бойового лазера проти малогабаритного безпілотного літального апарату, повідомляє DefPro.

Лазер був встановлений на платформі бронемашини Avenger (модифікованої HMMWV), яку зазвичай використовують армія і морська піхота США для виконання завдань протиповітряної оборони.

Під час випробувань, що проводилися на одному з ракетних полігонів в американському штаті Нью-Мексико, екіпаж бойової машини Laser Avenger за допомогою сучасної системи прицілювання успішно виявив і відстежив три малорозмірних БПЛА, вразивши один з них за допомогою лазера. Причому, випробування, як повідомляє видання, проводилися в складних умовах в гірській і пустельній місцевості. Таким чином, лазерна установка бойової машини вперше виконала подібне завдання.

Як зазначив директор програми, який представляє корпорацію Boeing, безпілотні літальні апарати, оснащені засобами ведення розвідки і враження, становлять дедалі більшу загрозу на полі бою. Laser Avenger здатний застосовувати проти таких цілей своє озброєння, не розкриваючи при цьому позиції військ. Таким чином, можна буде знищувати безпілотники ворога, не піддаючи при цьому небезпеці інші підрозділи поблизу бронемашини.

Раніше, 2007 року, Boeing успішно випробував Laser Avenger як засіб нейтралізації саморобних вибухових пристроїв і артилерійських снарядів, що не вибухнули. Проте, як зауважив представник корпорації, для застосування лазера проти повітряних цілей потужність лазерної системи довелося подвоїти, а також поліпшити системи виявлення і стеження.

Лента.ру