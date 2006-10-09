На Паризькому автосалоні представили новий MINI (фото)

Сильно MINI не змінився, розробники попрацювали над двигуном і інтер`єром автомобіля. Новий Cooper S одержав 1,6-літровий мотор потужністю 175 к.с., який дозволяє автомобілю розігнатися до 100 км/год за 7 секунд. При цьому витрата пального 7 л на 100 кілометрів. Звичайний Cooper став власником 1,6-літрового двигуна потужністю 120 к.с. і розганяється до 100 км/ч за 9 секунд. А на 100 км шляху витрачає всього 5,8 л бензину. Модель One одержала 1,4-літровий мотор з потужністю 95 кінських сил.

Автомобілі Cooper агрегатовані механічними коробками моделі Gearbox із спортивним режимом і шестиступінчастими автоматами. Оздоблення салону зроблене з алюмінію і дерева.

Вихід новинки в продаж очікується на початку 2007 року.

Утро.ру