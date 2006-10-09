Ford ”розсекретив” п`ятидверну версію Mondeo (фото)

Компанія Ford подала перші офіційні фотографії п`ятидверної версії Mondeo нового покоління. Автомобіль був сфотографований під час зйомок нового фільму про Джеймса Бонда "Казино рояль" (Casino Royale).

Світова прем`єра автомобіля, як і кінофільму, відбудеться 17 листопада 2006 року. На відміну від серійної моделі, яка з`явиться в другій четвері 2007 року, машина Бонда створена в єдиному екземплярі і за обхідною технологи. Проте у Ford запевняють, що зовні автомобіль відрізняється від майбутньої серійної моделі тільки спортивним пластиковим обвісом.

П`ятидверна версія з кузовом ліфтбек нагадує інші нові автомобілі марки - мінівени S-Max і Galaxy. Прототип Mondeo з кузовом універсал був показаний публіці близько двох тижнів тому на Паризькому автосалоні.

Компанія Ford поки не поширює офіційної інформації про технічні характеристики нової моделі. Очікується, що найпотужніші версії машини комплектуватимуться 2,5-літровими бензиновими турбомоторами або шестициліндровими дизелями об`ємом 2,7 літра.

Автолента.ру