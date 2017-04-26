Американські науковці виростили недоношених ягнят у штучних матках

Команда дослідників Дитячої лікарні Філадельфії на чолі з Аланом Флэйком (Alan Flake) створила штучну матку, яка дозволяє дуже недоношеним немовлятам нормально закінчити внутрішньоутробний розвиток. Створення такого апарату дозволить зменшити смертність немовлят. У статті, опублікованій журналом Nature Communications, науковці відзвітували про успішну демонстрацію системи на тваринах, пише Naked-Science.

Сама штучна матка являє собою стерильний, запаяний пластиковий пакет відповідного об'єму, заповнений сольовим розчином, що імітує амніотичну рідину. Серце зростаючого ягня само перекачує кров через пуповину, проводячи її через газообмінник, штучні легені. Тут же в кров додаються необхідні медичні препарати.

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У своїх випробуваннях медики використовували вісім ягнят на 105-120 дні внутрішньоутробного розвитку (що еквівалентно 23-24 тижням для людей). Всі тварини вижили і протягом чотирьох тижнів «дозрівання» сформували нормальні, готові до народження органи.

«Імітація умов усередині матки на моделі ягняти пройшла надзвичайно успішно, – говорить Алан Флэйк. – Вони нормально росли. Легені розвивалися нормально. Мозок розвивався нормально. Весь розвиток протікав абсолютно нормально, за всіма параметрами, які ми брали».

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Автори повні ентузіазму і готовності переходити до найбільшвідповідального етапу – створення штучної матки для немовлят. І тепер успіх їм ніхто не гарантує: спроби створити повноцінну штучну матку для дітей робилися вже не раз. З людьми все набагато складніше, ніж навіть з вівцями: ембріон розвивається набагато повільніше і вимагає більш тонкого балансу умов, пуповинні судини працюють у нас інакше і т. д. Виростити ягня в штучно підтримуваній амніотичній рідині вдавалося ще в 1990-х, але до людини тоді справа теж не дійшла.