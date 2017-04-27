У Львові археологи відновили дослідження "Чорної кам'яниці"

Львівські археологи відновили дослідження "Чорної кам’яниці" на площі Ринок у центрі міста. Роботи триватимуть близько місяця, повідомляє науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба".

Вчені мають намір з’ясувати стан фундаменту будинку та дослідити його історію у різні часи, передає Zaxid.net. Місце було заселене у різні часи, тож розкопки допоможуть отримати більше інформації про будівлю і місце, на якій вона зведена.

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Нагадаємо, "Чорну кам'яницю" почали досліджувати у листопаді 2016 року. Найбільш ранні матеріали, які вдалось виявити, – це фрагменти керамічного посуду кінця ХІІІ - XIV століття.

"Чорна кам’яниця" - пам’ятка архітектури епохи Ренесансу, яка входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля зведена у 1588 році і впродовж XVII-XIX ст. неодноразово перебудовувалася. З 1929 року тут працює історичний музей.