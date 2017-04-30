SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9 із військовим супутником

16:01, 30 квітня 2017
Наука та IT
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Старт ракети-носія був запланований на 30 квітня зі стартового майданчика космодрому на мисі Канаверал.

Ракета повинна була вивести на орбіту вантаж під назвою NROL-76 / twitter.com/SpaceX

Запуск ракети-носія Falcon 9 sз розвідувальним супутником перенесений менш ніж за хвилину до старту.

Як повідомляє SpaceX у своєму твіттері, це сталося через проблеми з датчиком.

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Тепер запуск планується здійснити завтра, 1 травня, о 14.00 по Києву.

Старт ракети-носія був запланований на 30 квітня зі стартового майданчика космодрому на мисі Канаверал.

Ракета повинна була вивести на орбіту вантаж під назвою NROL-76. Про те, що всередині нього, не розголошується, так як супутник буде працювати на розвідувальні служби. При цьому для SpaceX це перший запуск військового призначення.

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Теги: #SpaceX#запуск#ракета-носій