SpaceX збирається почати надавати послугу похорону в космосі у кінці року
Всі охочі вже зараз можуть забронювати таку послугу для своїх близьких. Їі вартість складе щонайменше 2490 доларів.
Американська приватна компанія SpaceX візьме участь у проекті Elysium Star II із запуску на орбіту меморіального корабля з прахом померлих, що транспортуватиметься в ньому, повідомляє "112", посилаючись на Elysium Star.
"Корабель Elysium Star II стане першим космічним судном, призначеним для похорону у відкритому навколоземному просторі", - йдеться в повідомленні.
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Варто відзначити, що раніше людський прах вже доставляли в космос, проте лише як подорожній вантаж.
Всі охочі вже зараз можуть забронювати таку послугу для своїх близьких. Їі вартість складе щонайменше 2490 дол.
"Прах померлого міститиметься в спеціальній капсулі, на її поверхню можна буде нанести напис довжиною не більш ніж 80 символів", - уточнюється в повідомленні.
Крім того, місцеперебування меморіального корабля можна буде відстежувати за допомогою спеціального додатку.
Так званий космічний катафалк запустять наприкінці 2017 року з майданчика SLC-4E. Відомо, що корабель залишиться в космосі на два роки, після чого повинен буде зійти з орбіти Землі і згоріти в щільних шарах атмосфери.
Як повідомлялося раніше, з космодрому на мисі Канаверал SpaceX запустила супутник, який забезпечить Wi-Fi в літаках і морських судах.