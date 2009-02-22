Yahoo! може почати реорганізацію найближчим часом

За неофіційними даними, американська інтернет-компанія Yahoo! Inc. може почати реорганізацію найближчим часом. Як повідомили джерела в компанії, перебудова управління може відбутися вже 25 лютого 2009 р. Вони також відзначили, що деякі керівники вже залишили компанію, передає Associated Press з посиланням на американські ЗМІ.

Чистий прибуток Yahoo! у 2008 р. знизилася на 35,7% - до 424,3 млн. дол., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Виручка збільшилася на 1,3% - з 4,13 млрд дол. Операційний прибуток компанії склав 12,96 млн. дол., що на 98% менше показника за 2007 р.