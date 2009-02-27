Чеський провайдер помилково відключив інтернет на чотирьох континентах

Інтернет-провайдер з невеликого чеського міста Угерське-Градіште помилково повністю позбавив інтернету більшість користувачів Західної Європи, Америки, Африки і Азії. Під час відладки несучого сервера техніки встановили помилкові параметри в комунікаційні модеми, що привело до найбільшого збою за всю історію існування Мережі, повідомляє Вести.ру.

Застарілі модеми не витримали навантаження і були заблоковані. Відновити роботу вдалося тільки після відключення винного в збої провайдера. Тепер, на думку юристів, чеській компанії можуть бути пред`явлені позови.