"Парк на даху, кафе і бігові доріжки": ЗМІ дізналися, як буде виглядати нова штаб-квартира Google (фото)

Видання The Verge вивчило план майбутньої штаб-квартири Google в Лондоні. Зараз у столиці Англії працює 4000 співробітників, в декількох офісах.

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Компанія хоче зібрати їх усіх під одним дахом. На якjve буде справжній великий парк, пише AIN.UA.

Будівля заввишки 11 поверхів займе більше 80 000 кв. м і зможе прийняти до 7000 співробітників. Будівництво штаб-квартири почнеться вже в 2018 року, але точна дата закінчення поки невідома. Загальний бюджет проекту – більше 1 млрд фунтів.

В будівлі планується створити безліч зон відпочинку для співробітників. Зокрема, на даху розташується парк довжиною 300 метрів, поділений на кілька зон, включаючи кафе і бігові доріжки. Крім того, будинок буде свій спортзал, поле для футболу і баскетболу, 25-метровий басейн і кілька ігрових зон, зал на 210 місць для заходів.

Коли будинок буде готовий – це буде перший кампус за межами США, який повністю належить компанії і вміщує тільки співробітників Google.

Втім, штаб-квартира Apple сьогодні є найдорожчою у світі – її вартість становить понад $5 млрд.