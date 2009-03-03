Третина підлітків виявилися жертвами кіберхуліганів (опитування)

Кожен третій британський підліток був жертвою кіберхуліганства, передає Reuters з посиланням на результати опитування двох тисяч британців у віці від 11 до 18 років. Автори опитування стверджують, що кіберхуліганство вже зачіпає мільйони британців і порівняли його поширення з епідемією.

До кіберхуліганства дослідники, зокрема, віднесли образливі SMS, дзвінки на мобільний і поведінку в соціальних мережах. Опитування також виявило, що дівчата стають жертвами кіберхуліганів в чотири рази частіше, ніж хлопці.

Одночасно з публікацією даних опитування у Великій Британії був запущений сайт CyberMentors, який покликаний допомогти школярам, які стали жертвами хуліганів. Підтримку їм надаватимуть інші школярі. Згідно з інформацією на цьому сайті, кіберхуліганство зачіпає не третину, а половину підлітків.

У Європі активно борються з кіберхуліганством. Зокрема, в лютому Єврокомісія і представники 17 соціальних мереж підписали пакт, що зобов`язує сайти не публікувати в пошуковій видачі персональні дані неповнолітніх користувачів. У Великій Британії такі заходи були вжиті ще в квітні 2008 року.

Лента.ру