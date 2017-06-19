SpaceX запустить дві ракети Falcon 9 за 48 годин

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск повідомив у Twitter, що в межах двох діб можуть бути запущені відразу дві ракети Falcon 9.

«Якщо буде витриманий графік, то на цих вихідних протягом 48 годин будуть запущені два Falcon 9 (з космодрому на мисі Канаверал і бази Ванденберг)», — написав бізнесмен.

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В ході старту, запланованого на 23 або 24 червня, планується запустити супутник BulgariaSat-1 для Болгарії. На 25 червня запланований пуск в інтересах оператора Iridium.

У 2017 році SpaceX вже провела сім успішних пусків Falcon 9, з них один — з бази Ванденберг в Каліфорнії, а решта — з мису Канаверал. На низьку опорну орбіту носій здатний виводити до 22,8 тонни корисного навантаження.