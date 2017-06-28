Дуров погодився зареєструвати Telegram в Росії, але відмовився надавати дані про листування користувачів

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров частково погодився на вимоги Роскомнагляду про внесення месенджера до реєстру організаторів поширення інформації. Компанія надасть дані про своїх засновників і координати для зв'язку. Хоча ці дані і так публічно доступні. Про це йдеться в заяві Дурова, опублікованій на сторінці "Вконтакте".

При цьому Дуров зазначив, що Telegram не буде надавати регулятору доступ до листування користувачів месенджера.

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"Глава Роскомнагляду відхрестився від бажання отримати доступ до особистого листування користувачів Telegram і заявив, що все, чого він чекає від нас виконання закону, - це надання інформації про компанію Telegram... Якщо на цьому бажання регулятора дійсно обмежуються, у мене немає заперечень проти використання цих даних для реєстрації Telegram Messenger LLP в реєстрі організаторів поширення інформації, проте ми не будемо виконувати антиконституційний і технічно нездійсненний "закон Ярий" - так само як і інші закони, не сумісні з захистом приватного життя та політикою конфіденційності Telegram", - заявив Дуров.

Він зазначив, що "в рамках роботи з російським регулятором ми можемо обіцяти тільки той рівень співпраці, який демонструємо у всіх інших країнах, а саме - продовжувати спільну роботу з видалення публічних матеріалів, пов'язаних з пропагандою тероризму, наркотиків, закликами до насильства і дитячою порнографією, а також продовжувати роботу з припинення розсилки спаму".

Якою буде реакція Роскомнагляду, Дуров не знає, але прогнозує можливе блокування соцмережі на території РФ.

"Не можу прогнозувати, як це заява вплине на позицію регулятора, але впевнений в одному: якщо Telegram дійсно буде заблокований на території Росії, то це станеться аж ніяк не тому, що ми відмовилися надати дані про нашe компані.", - зазначив Дуров.

Нагадаємо, раніше Дуров назвав звинувачення у використанні Telegram терористами приводом для посилення контролю над населенням.