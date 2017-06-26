Дуров назвав звинувачення у використанні Telegram терористами приводом для посилення контролю над населенням

Творець Telegram Павло Дуров назвав інформацію ФСБ про використання месенджера при підготовці терактів у Росії такою, що «викликає питання», а також визнав подібні заяви приводом для посилення контролю над громадянами. Про це він написав у «Вконтакте».

«Час появи інформації про те, що майже три місяці тому Telegram нібито використовувався при підготовці теракту, викликає питання. Сумно, якщо спецслужби Росії експлуатують подібну трагедію як привід для посилення свого впливу і контролю над населенням», — написав Дуров.

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За словами Дурова, не можна зробити месенджери «небезпечними тільки для потенційних терористів». Відмова від шифрування призведе до того, що листування зможуть зламувати хакери, які потім будуть шантажувати «корумпованих чиновників».

«Більше того, ослаблення шифрування у всіх месенджерах призведе до підриву національної безпеки країни в цілому, так як в цьому випадку іноземні спецслужби неминуче теж отримають доступ до всієї листування громадян Росії. При цьому ризик терактів не зникне — як показали події в Парижі, для проведення теракту досить одноразових телефонів і звичайних CMC без жодного шифрування», — пояснив власник Telegram.

Нагадаємо, раніше в ФСБ заявили, що теракт у метро Петербурга підготували з допомогою Telegram.