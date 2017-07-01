NASA показало малі супутники Сатурна

Станція Cassini передала на Землю знімок малих супутників Сатурна: Атласу, Дафніса і Пана. Знімок був опублікований на сайті NASA, передає DT.ua.

Зображення Атласу і Пана були зроблені з використанням інфрачервоних, зелених і ультрафіолетових фільтрів, комбінація яких дозволила передати тонкі відмінності в кольорах супутників.

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Нагадаємо, космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з частин різних розмірів.

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Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.