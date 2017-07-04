Роботи освоюються на вулкані Етна перед відправкою на Місяць і Марс (фото, відео)

Вулкан Етна на Сицилії став випробувальним полігоном для високошвидкісної чотириколісної машини, повідомляє Reuters.

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Випробування проводить Німецький аерокосмічний центр за участю експертів з Німеччини, Великобританії, США та Італії в рамках програми ROBEX (Robotic Exploration of Extreme Environments) з метою покращення функцій апаратів, які будуть відправлені в космос.

Випробування імітують майбутню місію приземлення на Місяці або Марсі. Вчені також планують використовувати роботів для вивчення глибин Етни і отримання корисних технічних даних про сейсмічний рух. Методи, отримані на Етні, потім будуть використані у місячних місіях або у дослідженні Марса.