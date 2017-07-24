Американський супутник зафіксував запуск російської ракети

Космічний апарат Dove, розроблений компанією Planet Labs, зазняв 2,5 хвилини польоту "Союзу", починаючи з відриву ракети від стартової площадки, повідомляє Анадолу. Запуск відбувся кілька днів тому.

Читайте такожРакета Falcon 9 з військовим супутником стартувала з мису Канаверал (відео)Малий супутник величиною з взуттєву коробку зняв з космосу по одному знімку в секунду і тим самим зобразив запуск ракети "Союз" з космодрому Байконур.

Компанія Planet Labs лише за п'ять годин до старту російської ракети-носія дізналася, що супутник буде у відповідному місці і зможе зняти її політ. Інженерам компанії деякий час довелося вручну керувати апаратом, щоб він не пролетів пункт запуску раніше часу.

Потім компанія змонтувала зображення разом, щоб створити неймовірне відео, що показує запуск з космосу.

Ракета-носій "Союз" вивела на орбіту 73 супутника. Завданням найбільшого з них Kanopus-V-IK є відстеження лісових пожеж. Ще 48 супутників повинні моніторити кліматичні зміни.