NASA створить щити від космічної радіації за допомогою орігамі

Американське космічне агентство NASA оголосило про початок нового краудсорсингового проекту — шукають експертів в орігамі, які допоможуть розробити способи упакування протирадіаційних екранів. Про це пише Naked Science.

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Справа в тому, що принципи мистецтва складання паперу можуть виявитися незамінними для упаковки алюмінієвих протирадіаційних екранів: легких, але великих за площею. Прийом заявок відкривається 26 липня, надсилати проекти можна через платформу Freelancer.

Космічне випромінювання — одна з головних загроз для людини за межами Землі. Вплив високоенергетичних частинок небезпечний і для здоров'я космонавтів, і для роботи техніки.

Видання пояснює, що основою для захисних екранів найчастіше служить алюміній з різними доповненнями. Для захисту космічних місій за участю астронавтів активно використовується поліетилен. Для непілотованих пристроїв ефективні екрани з додаванням важких елементів (наприклад, танталу).

У будь-якому випадку ці екрани можуть бути порівняно важкими, що знижує корисну навантаження космічного апарату. Зараз NASA планує зменшити масу щитів за рахунок технік складання листа. Використовувати такі екрани передбачається для захисту місії на поверхні віддалених космічних тіл. Раніше для захисту від космічної радіації пропонували використовувати також речовина астероїдів.

"Інженери не вперше звертаються до орігамі в пошуках ідей. У січні 2017 року фахівці Центру космічних польотів Годдарда і Університету Брігама Янга представили складаний радіатор для збереження і відведення тепла від малих супутників. Глибина його складок автоматично змінюється в залежності від температури", - сказано в повідомленні.