Північна Корея створила компактну ядерну боєголовку

Корейській Народно-Демократичній Республіці вперше вдалося створити компактну ядерну боєголовку для своїх балістичних ракет середньої дальності "Нодон", які здатні вражати цілі в Південній Кореї, Японії, Китаї та Росії.

Такі дані отримали американські та південнокорейські спецслужби, повідомив у Сеулі регіональний представник міжнародного дослідницького центру "Інтернешнл крайсис груп" Деніел ПІНКСТОН, передає ІТАР-ТАСС.

За відомостями спецслужб, компактна боєголовка створена на основі плутонію. Стратегічні боєприпаси перебувають у розібраному вигляді в підземних сховищах на півночі країни поряд з базами ракет "Нодон".

На думку експертів, на збирання пристроїв для бойового застосування потрібен один-два дні. Обслуговуванням боєголовок зайнята спеціальна організація, яка не входить у збройні сили КНДР і підкоряється безпосередньо лідерові країни КІМ Чен Іру.