Лабораторія Касперського попереджає про загрозу для Інтернет-спільноти

Російська компанія - виробник антивірусного програмного забезпечення "Лабораторія Касперського" попереджає про можливу активізацію шкідливої програми Kido 1 квітня 2009 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

За даними провідного антивірусного експерта "Лабораторії Касперського" Віталія КАМЛЮКА, шкідлива програма Kido на даний момент є «серйозною загрозою для всього інтернет-співтовариства».

“Мільйони комп`ютерів, заражених Kido, потенційно можуть стати найпотужнішим ресурсом кіберзлочинців в Інтернеті”, - повідомив він.

У Kido реалізовані найсучасніші технології вірусотворців - наприклад, завантаження оновлень з постійно змінних адрес сайтів; використання з`єднань типу комп`ютер-комп`ютер (peer-to-peer) як додаткового каналу оновлень; використання стійкого шифрування для захисту від перехоплення контролю; вдосконалені можливості відключення служб безпеки, перешкоди оновленням програм захисту тощо.

Найостанніша версія Kido оновлюється шляхом завантаження коду з 500 доменів, що обираються з пулу, який щодня змінюється складається з 50 тисяч доменів-кандидатів.

“Випадковий характер відбору, а також великий обсяг пулу роблять дуже складним контроль над простором імен в Інтернеті, який використовується шкідливою програмою. Тому потрібно докладати всіх можливих зусиль для перешкоджанню оновленню програми на рівні локальних мереж», - зазначив В.КАМЛЮК.

Довідка УНІАН. Компанія "Лабораторія Касперського" - найбільший в Європі виробник систем захисту від вірусів, спаму і атак хакерів. Компанія входить у п`ятірку провідних світових виробників програмних рішень для забезпечення інформаційної безпеки.

“Лабораторія Касперського” - це міжнародна група компаній з центральним офісом у Москві і п`ятьма регіональними дивізіонами, через які здійснюється управління діяльністю локальних представництв і партнерів компанії у відповідних регіонах: у Західній Європі, Східній Європі, на Близькому Сході і в Африці, в Північній і Південній Америці, Японії та інших країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Партнерська мережа компанії об`єднує понад 700 партнерів першого рівня більш ніж у 100 країнах світу. Технології компанії захищають понад 250 млн. користувачів у всьому світі.