В Україні можна спостерігати часткове місячне затемнення (відео)

Сьогодні ввечері з 20:23 з території України можна спостерігати часткове місячне затемнення. Земля закриє південну четвертинку повного Місяця, а освітлена частина почервоніє.

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Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму, о 20:23 за Києвом. Весь процес триватиме близько двох годин і його пік припаде на 21:20.

Спостерігати за цим явищем можна в телескоп або бінокль, також його можливо помітити неозброєним оком за умови гарноїпогоди.

Трансляція затемнення відбувається на YouTube-каналі Slooh.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 12 на 13 серпня в небі буде спостерігатися ще одне астрономічне явище - максимум активності метеорного потоку Персеїди.

А вже 21 серпня відбудеться сонячне затемнення, але побачити його зможуть лише жителі США.