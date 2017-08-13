Вчені назвали зірку, яка може бути ровесницею Всесвіту

Вчені NASA встановили, що зірка TRAPPIST-1, навколо якої обертаються 7 планет, може бути майже вдвічі старшою за Сонячну систему. Про це йдеться на сайті космічного агентства.

Зазначається, що вік зірки може становити від 5,4 до 9,5 мільярдів років. Це вдвічі більше, ніж наша власна Сонячна система, вік якої становить близько 4,5 мільярдів років.

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Також зазначається, що всі сім планет у системі, ймовірно, прив'язані до своєї зірки, кожна з яких має нескінченні дні і ночі.

Як повідомляв УНІАН раніше, NASA опублікувало перше фото Землі, зняте з поверхні Місяця. Він був зроблений 51 рік тому – 10 серпня 1966 року, передає прес-служба космічного агентства.

Всього в той день було зроблено понад 3 тисячі знімків з поверхні земного супутника, але на більшій частині з них зображена поверхня самого Місяця. Завдяки їм вчені змогли детально розглянути місячну поверхню.