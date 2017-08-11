Опубліковано перший знімок Землі з Місяця (фото)

NASA опублікувало перше фото Землі, зняте з поверхні Місяця. Він був зроблений 51 рік тому – 10 серпня 1966 року, передає прес-служба космічного агентства.

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Всього в той день було зроблено понад 3 тисячі знімків з поверхні земного супутника, але на більшій частині з них зображена поверхня самого Місяця. Завдяки їм вчені змогли детально розглянути місячну поверхню.

Раніше NASA опублікувало фотографію Чорного моря, зняту з космосу. Бірюзові вихори на ній вказують на наявність фітопланктону, який рухається за водними течіями.