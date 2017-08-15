Tesla створила пересувний будинок на сонячних батареях (фото)

Компанія Tesla Motors запустила просвітницьку програму, за допомогою якої американський виробник електромобілів хоче навчити людей збирати і витрачати електроенергію. Для цього фірма побудувала «крихітний будиночок» (Tiny House), оснащений всім необхідним обладнанням. Про це повідомляє Motor.

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Маса будинку становить дві тонни. На нього встановлені шість сонячних панелей для накопичення енергії загальною потужністю два кіловати. Також на «крихітний будиночок» поставили домашню станцію швидкої зарядки електрокарів Tesla Powerwall. Сама будова зроблена з «місцевої, відновлюваної деревини без хімікатів».

«Крихітний будиночок» за допомогою електричного кросовера Tesla Model X буде їздити по найбільших містах Австралії протягом кількох найближчих місяців. Зараз він знаходиться в Мельбурні.

У листопаді 2016 року компанія Tesla придбала великого виробника сонячних батарей – компанію SolarCity. До цього, в жовтні того ж року, американський виробник електрокарів підписав договір про наміри з Panasonic. Згідно з цим документом, дві компанії повинні займатися спільним виробництвом сонячних батарей.

Раніше повідомлялося, що Tesla перевела острів в Тихому океані на сонячні батареї.