Іран оголосив про отримання збагаченого урану

17:39, 28 жовтня 2006
Наука та IT
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на другому каскаді центрифуг

Влада Ірану офіційно оголосила про отримання першої партії збагаченого урану на другому каскаді газових центрифуг в Натанзі (Natanz).

Заступник голови іранського агентства з ядерної енергетики Мохаммед Ганнад (Mohammad Ghannad) заявив у суботу в інтерв`ю, що комплекс з 164 газових центрифуг, збудований у Натанзі, розпочав роботу два тижні тому, передає AFP.

"За час роботи на другому каскаді центрифуг було вироблено заплановану кількість збагаченого урану", - повідомив Ганнад, уточнивши, що уран збагачувався до рівня в 3-5 відсотків.

Результати, одержані за час роботи другого каскаду центрифуг, повідомив він, дозволили Ірану "впритул наблизитися до отримання збагаченого урану в промислових масштабах".

Каскади газових центрифуг використовуються як для отримання палива для ядерних реакторів, так і для збагачення урану для використання в ядерних боєголовках.

Іран заявляє, що має намір проводити лише низькозбагачений уран - непридатний для виробництва ядерної зброї. На заклики світової спільноти негайно відмовитися від робіт по збагаченню Іран відповідає відмовою, мотивуючи її тим, що має право розвивати атомну енергетику.

Лента.ру

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