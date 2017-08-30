Зонд "Кассіні" незадовго до самознищення розкрив таємницю кілець Сатурна

Кільця Сатурна, можливо, утворилися порівняно недавно - всього 100 мільйонів років тому. Такі попередні результати аналізу інформації, зібраної космічним апаратом "Кассіні" на заключному етапі його довгого космічної подорожі, повідомляє Бі-бі-сі.

Якщо дані про вік кілець планети підтвердяться, це означатиме, що ми спостерігаємо за Сатурном в особливий період його розвитку в межах Сонячної системи.

Читайте такожВчені назвали екзопланети, на супутниках яких може бути життя

"Кассіні" зробить ще два польоти над поверхнею Сатурна на близькій відстані, перш ніж 15 вересня увійде в атмосферу планети і зруйнується в ній.

Зонд буде утилізований таким чином, бо запаси палива в ньому практично вичерпалися. Відсутність палива зробить апарат некерованим, і в НАСА вирішили завершити місію саме так, щоб уламки станції не потрапили в майбутньому на інші супутники Сатурна - Енцелад і Титан.

Вчені не виключають, що ці супутники можуть бути придатні для життя, і вони хотіли б запобігти навіть чисто гіпотетичну можливість того, що мікроби з Землі потраплять на їх поверхню і зможуть прижитися там.

Наближається завершення місії апарату означає, що вчені та інженери дають апарату небезпечні завдання, ймовірність здійснення яких навіть не розглядалася, коли зонд прибув до Сатурну 13 років тому.

Найбільш ризиковані - ефектні прольоти "Кассіні", які зонд здійснює кожні шість днів, проникаючи у проміжок між кільцями Сатурна і верхніми шарами його атмосфери.

З цього абсолютно недослідженого простору "Кассіні" щоразу передає унікальні дані. Зокрема, інформацію про гравітаційне поле планети.

"Кассіні" також намагається визначити приблизну масу кілець Сатурна. Їхня маса, в свою чергу, може допомогти визначити їх вік. Чим важче кільця, тим вони, швидше за все, старші. Деякі вчені вважають, що кільця могли утворитися одночасно з самим Сатурном 4,6 мільярда років тому.

У четвер, 14 вересня, "Кассіні" зробить фінальні знімки. "Ми називаємо цей етап "Шоу останнього кадру" - остання порція фотознімків певних місць у планетарній системі Сатурна", - розповів керуючий проектом "Кассіні" Ерд Мейзі.

Це будуть, зокрема, фотографії супутників Сатурна - Титана і Енцелада, а також дивного шестикутного струменевого потоку на північному полюсі планети і знімки слабкого місячного сяйва кілець Сатурна, відомого як Пеггі.

Потім космічний корабель буде перепрограмований на самознищення. "Кассіні" розпадеться і зникне, занурившись у щільну газову оболонку Сатурна на швидкості більше 120 тисяч кілометрів на годину.

На Землі про руйнування космічного апарата стане відомо після втрати сигналу, що орієнтовно відбудеться в 11:54 за Грінвічем (14:54 за Києвом) у п'ятницю, 15 вересня.