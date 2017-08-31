У Китаї запустять надшвидкісний потяг, який буде розганятись до 4 000 кілометрів на годину

У Китаї планують запустити надшвидкісну транспортну мережу HyperFlight, потяги якої зможуть розвивати максимальну швидкість до 4000 км на годину. Проект планує реалізувати китайська аерокосмічна корпорація CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation), пише Sina.com.

Повідомляється, що система HyperFlight - це поїзд на магнітній подушці, що рухається в тунелі з низьким вакуумом.

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Над проектом працюватимуть понад 20 китайських та закордонних інститутів, в розпорядженні CASIC вже є більше 200 патентів щодо транспортної системи. Проект буде розвиватися в три етапи. Спочатку будуть запущені регіональні поїзди, що розвивають швидкість до тисячі кілометрів на годину. На другому етапі сполучення буде налагоджено між великими мегаполісами, а швидкість збільшиться вдвічі. На третьому етапі HyperFlight повинна вийти за межі Китаю.

Як повідомляв УНІАН раніше, засновник Tesla і SpaceX Елон Маск оприлюднив відео тестового запуску революційної системи Hyperloop, в якому транспортний модуль вдалося розігнати до 324 км/год всього за кілька секунд.