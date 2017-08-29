Капсулу швидкісного "поїзда" Hyperloop розігнали до 324 кілометрів на годину (відео)

15:19, 29 серпня 2017
Наука та IT
319 0

Студенти Мюнхенського університету створили прототип WARR Hyperloop, який переміг на спеціалізованому конкурсі SpaceX.

УОРРЕН Гиперпетля / фото instagram.com/elonmusk/

Засновник Tesla і SpaceX Елон Маск оприлюднив відео тестового запуску революційної системи Hyperloop, в якому транспортний модуль вдалося розігнати до 324 км/год всього за кілька секунд. Як пише Science Alert, кадри були зняті на конкурсі SpaceX Hyperloop Pod минулими вихідними.

Читайте такожКапсула Hyperloop One на другому етапі випробувань розігналася до 308 кілометрів на годину

Змагання пройшли в штаб-квартирі SpaceX в Хоторні, штат Каліфорнія. Переміг проект команди з 30 студентів Мюнхенського технічного університету в Німеччині, відомий як WARR Hyperloop.

Модуль WARR Hyperloop виготовлений з вуглецевого волокна, живиться від електродвигуна потужністю 50 кВт і важить всього 80 кг.

Маск зазначає, що в пасажирській версії прискорення не буде виглядати настільки загрозливо, всередині модуля людина його майже не відчує.

Система Hyperloop використовує кабіну, яка переміщується у вакуумній трубі за допомогою магнітної левітації. Згідно з розрахунками, повністю функціонуючий модуль зможе досягти швидкості більше 1200 км / год, що дозволить йому конкурувати з комерційними літаками.

Hyperloop WARR pod run to 201 mph (324 km/h) in 0.8 mile near vacuum tube

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #система Hyperloop#будівництво Hyperloop