Капсулу швидкісного "поїзда" Hyperloop розігнали до 324 кілометрів на годину (відео)

Засновник Tesla і SpaceX Елон Маск оприлюднив відео тестового запуску революційної системи Hyperloop, в якому транспортний модуль вдалося розігнати до 324 км/год всього за кілька секунд. Як пише Science Alert, кадри були зняті на конкурсі SpaceX Hyperloop Pod минулими вихідними.

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Змагання пройшли в штаб-квартирі SpaceX в Хоторні, штат Каліфорнія. Переміг проект команди з 30 студентів Мюнхенського технічного університету в Німеччині, відомий як WARR Hyperloop.

Модуль WARR Hyperloop виготовлений з вуглецевого волокна, живиться від електродвигуна потужністю 50 кВт і важить всього 80 кг.

Маск зазначає, що в пасажирській версії прискорення не буде виглядати настільки загрозливо, всередині модуля людина його майже не відчує.

Система Hyperloop використовує кабіну, яка переміщується у вакуумній трубі за допомогою магнітної левітації. Згідно з розрахунками, повністю функціонуючий модуль зможе досягти швидкості більше 1200 км / год, що дозволить йому конкурувати з комерційними літаками.