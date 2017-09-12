Іспанія оштрафувала Facebook на €1,2 мільйони за порушення конфіденційності

Іспанське агентство із захисту даних оштрафувало Facebook на €1,2 млн за порушення закону про захист персональних даних. Про це повідомляє Republic з посиланням на The Telegraph.

Регулятор виявив три випадки порушення закону. На думку іспанської сторони, Facebook не сповістив користувачів про те, як буде використовуватися зібрана про них інформація (про світогляд, стать, віросповідання, особисті інтереси й поведінку в соціальній мережі).

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«Політика конфіденційності Facebook містить загальні і неясні терміни. Агентство вважає, що Facebook не забезпечує необхідного рівня ознайомлення користувачів і некористувачів із їхньою політикою», – сказано в заяві регулятора.

Соціальна мережа також стежила за незареєстрованими користувачами, які відвідували Facebook. Регулятор виявив порушення і в тому, що дані про віддалених користувачів зберігалися більше 17 місяців.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року Єврокомісія оштрафувала Facebook на €110 млн за надання невірних даних при купівлі WhatsApp в 2014 році.