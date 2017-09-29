США на порозі гіперзвукової революції: пройшли випробування безпілотника на турбореактивному двигуні
Подробиці про перші випробування не розкриваються, але, ймовірно, вони пройшли успішно.
Дослідницький підрозділ Skunk Works американської компанії Lockheed Martin провів перші льотні випробування прототипу перспективного безпілотного гіперзвукового літального апарату SR-72. Перший політ відбувся в кінці липня поточного року, проте публічно про нього оголошено не було, пише N+1.
Проект SR-72 був вперше представлений компанією Lockheed Martin в 2013 році. Перспективний апарат розробляється в якості заміни списаним в 1998 році розвідувальним літакам SR-71 Blackbird. Довжина останнього становила 32,7 метра, розмах крила — 16,9 метра, а висота — 5,6 метра. Цей апарат міг розвивати швидкість до 3,2 числа Маха за рахунок комбінованих силових установок.
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Перший політ прототипу SR-72 відбувся на аеродромі 42-го ремонтного підприємства ВПС США у Палмдейлі у Каліфорнії. Там же розташована штаб-квартира підрозділу Skunk Works. Під час першого польоту безпілотник супроводжували два навчальних літака T-38 Talon. Подробиці про перші випробування не розкриваються, але, ймовірно, вони пройшли успішно.
Виступаючи на виставці WCX: SAE World Congress Experience, що пройшла на території військової бази Форт-Ворт у Техасі в кінці вересня 2017 року, виконавчий віце-президент з аеронавтики компанії Lockheed Martin Орландо Карвальо заявив, що Skunk Works подвоїла ресурси, виділені на гіперзвуковий проект.
«Я думаю, що Сполучені Штати перебувають на порозі гіперзвукової революції», — сказав Карвальо, додавши, що не може вдаватися у деталі.
На початку липня поточного року стало відомо, що підрозділ Skunk Works провів успішні випробування окремих систем, інтегрований в прототип SR-72. Ці випробування проводилися з 2013 року. Випробування, зокрема, пройшли елементи комбінованої силової установки апарату, яка дозволить йому виконувати польоти на швидкості шести чисел Маха (7,4 тисячі кілометра на годину).
Основу силової установки SR-72 складе турбореактивний двигун, здатний розганяти апарат швидше 1,5-2 чисел Маха. Вже на цій швидкості буде включатися надзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун, який буде розганяти апарат до шести чисел Маха.
Lockheed Martin має намір завершити розробку гіперзвукового апарату SR-72 до середини 2020-х років. Вартість розробки і виробництва одного демонстратора технологій SR-72 складе менше одного мільярда доларів.
Як повідомляв УНІАН, раніше Boeing представив проект винищувача шостого покоління.