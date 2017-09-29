США на порозі гіперзвукової революції: пройшли випробування безпілотника на турбореактивному двигуні

Дослідницький підрозділ Skunk Works американської компанії Lockheed Martin провів перші льотні випробування прототипу перспективного безпілотного гіперзвукового літального апарату SR-72. Перший політ відбувся в кінці липня поточного року, проте публічно про нього оголошено не було, пише N+1.

Проект SR-72 був вперше представлений компанією Lockheed Martin в 2013 році. Перспективний апарат розробляється в якості заміни списаним в 1998 році розвідувальним літакам SR-71 Blackbird. Довжина останнього становила 32,7 метра, розмах крила — 16,9 метра, а висота — 5,6 метра. Цей апарат міг розвивати швидкість до 3,2 числа Маха за рахунок комбінованих силових установок.

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Перший політ прототипу SR-72 відбувся на аеродромі 42-го ремонтного підприємства ВПС США у Палмдейлі у Каліфорнії. Там же розташована штаб-квартира підрозділу Skunk Works. Під час першого польоту безпілотник супроводжували два навчальних літака T-38 Talon. Подробиці про перші випробування не розкриваються, але, ймовірно, вони пройшли успішно.

Виступаючи на виставці WCX: SAE World Congress Experience, що пройшла на території військової бази Форт-Ворт у Техасі в кінці вересня 2017 року, виконавчий віце-президент з аеронавтики компанії Lockheed Martin Орландо Карвальо заявив, що Skunk Works подвоїла ресурси, виділені на гіперзвуковий проект.

«Я думаю, що Сполучені Штати перебувають на порозі гіперзвукової революції», — сказав Карвальо, додавши, що не може вдаватися у деталі.

На початку липня поточного року стало відомо, що підрозділ Skunk Works провів успішні випробування окремих систем, інтегрований в прототип SR-72. Ці випробування проводилися з 2013 року. Випробування, зокрема, пройшли елементи комбінованої силової установки апарату, яка дозволить йому виконувати польоти на швидкості шести чисел Маха (7,4 тисячі кілометра на годину).

Основу силової установки SR-72 складе турбореактивний двигун, здатний розганяти апарат швидше 1,5-2 чисел Маха. Вже на цій швидкості буде включатися надзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун, який буде розганяти апарат до шести чисел Маха.

Lockheed Martin має намір завершити розробку гіперзвукового апарату SR-72 до середини 2020-х років. Вартість розробки і виробництва одного демонстратора технологій SR-72 складе менше одного мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Boeing представив проект винищувача шостого покоління.