У Росії хочуть заблокувати Facebook

У Кремлі у зв'язку з можливим блокуванням соціальної мережі Facebook заявили, що компанія зобов'язана виконувати законодавство Росії. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте такожУ Росії заблокують LinkedIn: рішення набрало чинності«Це комерційна компанія, яка заробляє гроші і яка має це робити відповідно до законодавства РФ», - сказав Пєсков, коментуючи заяви про можливість закриття соцмережі в Росії.

Він підкреслив, що є «законодавство, якого потрібно дотримуватися».

При цьому Пєсков вважає, що йому некоректно відповідати на запитання, більше користі чи шкоди від Facebook.

Сьогодні голова Роскомнагляду Олександр Жаров пригрозив Facebook блокуванням у разі, якщо компанія не виконає закон про локалізацію персональних даних.

«Закон обов'язковий для всіх. У будь-якому разі ми або доб'ємося того, щоб закон був виконаний, або компанія припинить працювати на території Російської Федерації, як, на жаль, сталося з LinkedIn. Тут винятків немає», - сказав Жаров.

Він додав, що «у 2018 році все буде точно», пояснивши, що терміни вирішення «проблеми» встановлені.

«Ми прекрасно усвідомлюємо, що Facebook має значну кількість користувачів на території Російської Федерації, з іншого боку, ми розуміємо, що це не унікальний сервіс, є й інші соціальні мережі», - сказав Жаров.

При цьому він пояснив, що в компанії поки розглядають варіанти виконання вимог російського законодавства, але перевірки стосовно Facebook цього року не плануються.

У листопаді 2016 року Мосміськсуд затвердив блокування соціальної мережі LinkedIn за порушення законодавства, що вимагає зберігати дані росіян на серверах у Росії. Роскомнагляд одразу ж наказав провайдерам розпочати блокування соціальної мережі, а вже у січні цього року Apple і Google видалили додатки з російських відділень своїх магазинів.