Може працювати навіть під зливою: Honda показала новий прототип гуманоїдного робота-рятувальника (відео)

Компанія Honda представила новий прототип гуманоїдного робота-рятувальника — модель E2-DR. Робот вміє лазити на сходи і драбини, працювати під дощем і переміщатися зі швидкістю до 4 кілометрів за годину. Про це повідомляє N+1, посилаючись на IEEE Spectrum.

Нова модель, робот-гуманоїд E2-DR, була представлена на конференції IROS 2017 наприкінці вересня у Ванкувері. Довжина робота — 168 сантиметрів, а ширина найбільшої частини тулуба — всього 25 сантиметрів. E2-DR оснащений декількома камерами й обертовим торсом: це допомагає йому досліджувати місцевість на предмет небезпек.

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Крім підйому на драбину (це вміла і попередня розробка Honda) робот може підніматися звичайними сходами (навіть з вузькими сходами), переступати через перешкоди, проходити через вузькі простору (наприклад, двері), переміщатися по нерівних поверхнях, а також пересуватися на двох кінцівках зі швидкістю 4 кілометри за годину, а на чотирьох — зі швидкість 2,3 кілометра за годину. Крім того, робот може витримувати перепади температури (від -10 і 40 градусів), оснащений спеціальною системою охолодження й не боїться вологи: E2-DR може працювати під зливою, щоправда, протягом лише 20 хвилин.

Поки що у робота є один істотний недолік: невідомо, чи може він самостійно вставати після падіння. Як повідомляє компанія, прототип все ще знаходиться на доопрацюванні: Honda планує оснастити робота спеціальною системою, яка дозволить керувати ним у справжніх небезпечних ситуаціях. Про те, коли буде представлена фінальна, модернізована версія E2-DR, компанія не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, у Пекіні на конференції виступив робот-музикант Teo Tronico. Робот із 53 пальцями грає на клавішах і співає.