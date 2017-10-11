Штучний кіт, телефон-спінер та планшет-самокат: чим дивують винахідники в Азії (відео)

На Сході люди живуть у зовсім іншому ритмі. Тому предмети їхнього побуту часом можуть шокувати. Пропонуємо підбірку найбільш дивакуватих винаходів Азії.

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Це, зокрема, штучний кіт, який не їсть, не дряпається і мило махає хвостом. А також телефон-спінер, який замінює одразу дві забавки. Одним із найбільш незрозумілих для європейців винаходів Азії є порошкова їжа - з неї "виростає" цілий гамбургер, капуста чи навіть м'ясо.