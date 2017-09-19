Вчені влаштували "штучну еволюцію" і з'ясували, чому горобцям ніколи не стати орлами

Біологи підтвердили теорію еволюції Дарвіна і знайшли цікавий еволюційний механізм, що пояснює те, чому багато видів тварин, такі як горобці або птахи-колібрі, залишаються маленькими і не виростають до розмірів гусей і орлів, йдеться в статті, опублікованій в журналі Evolution.

"Ми вперше спробували провести штучний відбір серед птахів, що живуть на волі. Виявилося, що для кожного виду птахів є свій "ідеальний" розмір тіла, що допомагає їм пережити зиму і не стати жертвою хижаків влітку", — розповідає Хенрік Йєнсен (Henrik Jensen) з Норвезького технологічного університету у Тронхеймі.

Однією з головних загадок тваринного світу є те, чому всі види тварин не еволюціонують у бік збільшення розмірів при відсутності природних ворогів або при наявності достатньої кількості їжі та інших ресурсів. Тим не менш, сьогодні ми не бачимо мишей, що досягли розмірів слона, або горобців, що "виросли" до розмірів гусака. Цей парадокс використовується багатьма противниками еволюційної теорії як "докази" її неправоти.

Йєнсен і його колеги знайшли дуже просте і логічне пояснення того, чому горобці та інші дрібні птахи залишаються невеликими навіть на сучасній Землі, де їх існування фактично гарантується людством, маніпулюючи еволюцією трьох популяцій горобців, які живуть на островах Вега, Лека і Хестмон. Ці острови, як відзначають вчені, практично ізольовані один від одного і інших клаптиків суші, і нові горобці потрапляють туди вкрай рідко, що дозволило їм провести такий експеримент.

На кожному з цих островів біологи спробували повернути еволюцію птахів в потрібну їм сторону, змінюючи умови їх проживання. Приміром, на Вега вони спробували зменшити розміри птахів, а на острові Лека вони намагалися підштовхнути їх у бік збільшення розмірів.

Для чистоти експерименту і його прискорення вчені виловили всіх птахів "неправильних" розмірів перед його початком і відправили їх в південну частину Норвегії, де вони прожили приблизно десять років до завершення першої частини дослідів зі "штучної еволюції".

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Через три роки після початку дослідів команда Йєнсена почала фіксувати перші його результати. Як і передбачала теорія еволюції, розміри птахів дійсно почали зменшуватися або збільшуватися згідно з штучно заданими умовами проживання.

Добившись цього, вчені перевірили, що станеться, якщо прибрати всі ці обмеження і повернути популяції птахів в "природний стан". Приблизно через шість років майже всі сліди штучного відбору зникли – "гігантські" горобці з острова Лека помітно зменшилися в розмірах, а їх мініатюрні родичі з Веги стали більшими, ніж після завершення першої фази дослідів.

Як вважають вчені, настільки швидке повернення популяцій птахів до тих розмірах, якими вони володіли до початку експерименту, що говорить про те, що існує якийсь ідеальний розмір тіла для кожного виду птахів і тварин, максимально пристосований для виживання в тих конкретних умовах, де проживає їх популяція, передає "РИА Новости".

Приміром, великим горобцям простіше вижити взимку, однак вони будуть більш уразливими для атак хижаків влітку, а маленькі птахи будуть частіше помирати від переохолодження й нестачі їжі восени і в зимові місяці. Подібні набори плюсів і мінусів великих і малих розмірів, як вважають вчені, є для кожного виду тварин, що пояснює те, чому Земля досі не заселена гігантами або навпаки, кажуть норвезькі біологи.