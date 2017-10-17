Відключення супутників та інтернету: вчені передбачили смертоносний сонячний спалах

У найближчі сто років відбудеться потужний сонячний спалах, який призведе до порушення роботи енергосистеми по всьому світу, пошкодження супутників і відключення інтернету. Про це повідомляє видання New Scientist.

Техногенні аварії, які виникнуть в результаті, можуть призвести до людських жертв. До такого висновку прийшли американські фахівці Гарвардського університету.

Вчені проаналізували дані про зміни сонячних спалахів. Вони оцінили ймовірність виникнення суперспалахів, у тому числі тих, що збільшують яскравість Сонця на 30 відсотків і здатні «здути» озоновий шар Землі. Вважається, що під час цих подій виділяється енергія, приблизно рівна 1036 ерг, що на кілька порядків вище звичайної світності Сонця (1033 ерг в секунду). У деяких зірок сонячного типу астрономами фіксувалися ще більш потужні спалахи — до 1038 ерг. Однак такі спалахи відбуваються приблизно раз в 20 мільйонів років.

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Згідно з висновком дослідників, частіше трапляються менш інтенсивні суперспалахи, енергія яких близько 1032 ерг. Так, сонячний «супершторм» 1859 року призвів до геомагнітної бурі, відомої як Подія Керрінгтона. Вона стала причиною збою телеграфної мережі у Європі та США, а також яскравих полярних сяйв в низьких широтах. З високою ймовірністю подібний спалах відбудеться до кінця XXI століття, в результаті чого вийдуть з ладу орбітальні супутники, пасажири літаків отримають високі дози радіації, а також порушиться робота енергосистем і систем охолодження на ядерних електростанціях.