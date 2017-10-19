Facebook тестує стрічку рекомендацій

Соцмережа Facebook тестує альтернативну існуючій новинну стрічку під назвою Explore, де відображаються публікації сторінок і людей, підібрані за інтересами користувача.

Читайте також"Я теж шукала, не знайшла": журналісти влаштували батл двох голосових помічників - "Аліси" і Siri (відео)«Ми починаємо впроваджувати додаткову стрічку популярних статей, відео і фотографій, яка автоматично підлаштовуєтьсяпід кожну людину в залежності від того, який контент їй цікавий», - наводить TechCrunch слова представника Facebook.

Вперше на новий розділ звернули увагу англомовні користувачі сервісу мікроблогів Twitter, розмістивши там скріншоти нововведення. Згодом у Facebook підтвердили інформацію про появу стрічки рекомендацій.