Facebook тестує стрічку рекомендацій
Додаткова стрічка буде автоматично підлаштовуватися під кожну людину в залежності від того, який контент їй цікавий.
Соцмережа Facebook тестує альтернативну існуючій новинну стрічку під назвою Explore, де відображаються публікації сторінок і людей, підібрані за інтересами користувача.
Читайте також"Я теж шукала, не знайшла": журналісти влаштували батл двох голосових помічників - "Аліси" і Siri (відео)«Ми починаємо впроваджувати додаткову стрічку популярних статей, відео і фотографій, яка автоматично підлаштовуєтьсяпід кожну людину в залежності від того, який контент їй цікавий», - наводить TechCrunch слова представника Facebook.
Вперше на новий розділ звернули увагу англомовні користувачі сервісу мікроблогів Twitter, розмістивши там скріншоти нововведення. Згодом у Facebook підтвердили інформацію про появу стрічки рекомендацій.