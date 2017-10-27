Іранські науковці розробляють наноліки від раку

В ході проведення лабораторних досліджень науковці з Ісфаханського університету розробили наноліки, призначені для лікування ракових захворювань, і вже провели ряд тестів. Про це повідомляє «Іран сегодня» з посиланням на Iran Front Page.

Новий препарат може бути ефективнішим, ніж інші ліки, які використовуються при онкологічних захворюваннях. Крім того, нові наноліки мають менше побічних ефектів.

За словами одного з членів дослідницької групи, наноматеріали мають властивості «розумних ліків» і надходять в ракові клітини, коли рівень pH (іонів водню) в них знижений, діють проти хворих клітин і не шкодять здоровим.

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23 жовтня міжнародна група медичної освіти Великобританії підписала з Міністерством охорони здоров’я Ісламської республіки Іран меморандум про взаєморозуміння, щоб фінансувати будівництво онкологічних центрів в країні.

Вартість угоди оцінюється в 1,8 млрд євро. Вона передбачає інвестування і будівництво сучасних центрів лікування для онкологічних захворювань по всій країні. Планується, що в ході наступних переговорів сторони обговорять останні деталі меморандуму. Сторони також обмінюватимуться інформацією, статистикою і досягненнями в сфері лікування раку і навчання персоналу.