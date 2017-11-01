Астероїд, який знищив динозаврів, повністю змінив клімат на Землі - учені

Вчені провели комп'ютерне моделювання падіння астероїда, який став причиною вимирання динозаврів, і встановили, що подія повністю змінила клімат на планеті. Висновки дослідників опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.

Відповідно до проведеного моделювання, зіткнення сталося на швидкості не менше одного кілометра на секунду і під кутом близько 60 градусів. Ці цифри дозволили показати, що удар, скоріше за все, викинув близько 325 мільярдів тонн сірки і 425 мільярдів тонн вуглекислого газу — це втричі більше сірки і втричі менше CO2, ніж вважалося досі, і приблизно у 10 разів більше, ніж всі глобальні викиди за 2014 рік.

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Розрахунки показали, що такі кількості газів, заповнивши атмосферу, повинні були привести до різкого і досить довгого зниження температури. На думку авторів, середня температура у той період впала на цілих 26 °С - нижче нуля — і трималася (в середньому) на цьому рівні як мінімум три роки після зіткнення.