1+1 медіа розпочала процедуру отримання міжнародного сертифікату ISO з інформаційної безпеки

Компанія «1+1 медіа» стала першою українською медіагрупою, яка розпочала процедуру аудиту на відповідність вимог міжнародного стандарту по інформаційній безпеці ISO 27001. Сертифікат покриватиме веб-сайти та веб-майданчики, що входять до 1+1 медіа, а саме: офіційні сайти каналів 1+1, 1+1 International, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, сайти новинних порталів TSN.ua, УНІАН, Главред, сайти VOD-платформи 1+1 video і сервісу захисту авторських прав на контент SUDUM.

Отримання сертифікату ISO 27001 передбачає впровадження управління інформаційною безпекою та модернізацію процесів контролю за ризиками в напрямку захисту інформації. Процедура проходитиме у декілька етапів і займе від шести місяців.

Бізнес-цілі 1+1 медіа передбачають відповідність гарантіям інформаційної безпеки, тому проходження процедури сертифікації розглядатиметься не тільки як стратегічна основа розвитку, а й означатиме підтвердження гарантії інформаційного захисту незалежним органом, підвищення рівня довіри клієнтів та повний перегляд власних організаційних процесів.

«Слідкуючи за безпекою контенту, який ми транслюємо нашим глядачам, процес впровадження процедури сертифікації є правильним та потрібним кроком. Переконані, що в близькій перспективі, замовники та клієнти не будуть працювати з несертифікованими компаніями, тому для нас це не менш важливо й з точки зору бізнесу. Уже сьогодні є чимало випадків, коли шахраї намагаються використовувати дані користувачів з метою наживи і одним із останніх таких прикладів є наш випадок, коли 1+1 медіа стала жертвою незаконного майнінга своїх сайтів. Переконані, що вже в найближчому майбутньому діджитал буде потужним джерелом доходів для компанії, а гарантії інформаційного захисту – це додаткова конкурентна перевага над іншими медіагрупами на цьому шляху», − коментує Анна Ткаченко, директор діджитал напрямку та директор по стратегії і розвитку 1+1 медіа.

Українські компанії, що вже отримали сертифікат інформаційної безпеки ISO 27001: Terrasoft, DATAKOM, UPG, Intetics Inc., Tieto, GlobalLogic та ін.