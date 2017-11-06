Більшість українських науковців вважають, що ситуація у вітчизняній науці погіршилась – опитування

64% опитаних українських науковця заявили про погіршення ситуації у вітчизняній науці.

Такі дані оприлюднила соцiологiчна група "Рейтинг", посилаючись на результати дослідження, проведеного на замовлення Громадської спілки «Форум українського партнерства» з 4 по 30 вересня цього року.

Згідно з результатами дослідження, покращення у науковій сфері вбачають лише 8% респондентів, про стабільність ситуації заявили 23% опитаних. Зазначається, що найгірші оцінки стану справ давали доктори наук та ті, хто має стаж роботи в науці більше 20 років.

Водночас отримано оптимістичні оцінки від науковців щодо свого власного наукового розвитку. Про покращення у цьому випадку заявили 40% опитаних, про стабільність – 37%, про погіршення – лише 10%. 13% не змогли оцінити стан власних справ. Дещо гірше про свій розвиток говорили ті, у кого найвищий науковий ступінь та найбільший стаж роботи.

При цьому 46% опитаних науковців зазначили, що погіршується стан справ в науковій установі, у якій вони працюють. 30% заявили про стабільність і лише 18% – про покращення. У цьому випадку частіше за інших про погіршення говорили кандидати наук та ті, у кого науковий стаж більше 10 років.

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З числа респондентів 47% сказали, що сьогодні найбільше сприяють розвитку науки в Україні окремі науковці, винахідники та спеціалісти. Про науково-дослідницькі установи такої думки 35%, про вищі навчальні заклади – 33%, про Національну академію наук – 28%. 16% респондентів вважають, що розвитку науки сприяє Міністерство освіти і науки України, стільки ж так думають про громадські об’єднання, фонди, центри розвитку інновацій, коворкінг-центри. По 8% так зазначали про бізнес-структури та медіа, що висвітлюють новини науки та інновацій, і лише 4% – про загальноосвітні навчальні заклади (школи та гімназії).

Натомість 74% вважають, що саме Міністерство освіти і науки України повинно сприяти розвитку науки України. 65% вважають, що це повинна бути Національна академія наук. 37% такої думки про науково-дослідницькі установи, 28% – про вищі навчальні заклади, 14% – про бізнес-структури, 9-10% медіа або громадські об’єднання чи центри, по 6% – загальноосвітні заклади або ж окремі науковці чи винахідники.

Опитування проводилось у 35 наукових установах п’яти міст України (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів). Формалізоване інтерв’ю (face-to-face) було проведено з 1000 респондентів-науковців.