В Індії звільнених "айтішників" відправляють обслуговувати роботів, які займуть їхні місця

Найбільші IT-компанії Індії масово звільняють айтішників. У 2016 році без роботи залишилися 17 600 співробітників трьох великих компаній. Цього року звільнено вже 56 тисяч чоловік (майже половина від загальної кількості айтішників в Україні). Про це повідомляє Вusinessviews.

Читайте такожХокінг прогнозує знищення людства "новою формою життя"

ІТ-гігант Infosys заявив, що завдяки автоматизації "звільнив" 11 000 своїх співробітників (200 000) від монотонних завдань. Крім цього, в 2016-му компанія найняла 6 000 осіб, тоді як в 2015-му - 17 000. Вперше за час існування компанії кількість найнятих зменшилася в порівнянні з попереднім роком.

Загалом у 2017-му сім провідних ІТ-компаній Індії звільнять щонайменше 56 тыс. співробітників. Це більше половини від усіх айтішників, які працюють в українських компаніях.

Поки що дозволити собі передові програми для автоматичного написання коду та аутсорсингу бізнес-процесів можуть тільки найбільш великі компанії. Але скоро таке стане доступнішою, і тоді його зможуть купити і гравці поменше. Експерти прогнозують, що потім цей тренд добереться і до України, тому галузь чекають великі скорочення.

"Якщо ти хочеш працювати в IT-сфері, краще зайнятися найбільш перспективними напрямками: штучним інтелектом, великими даними і машинним навчанням. Написати код за тебе зможе і програма, тобі ж потрібно буде знайти проблему і правильно поставити програмі завдання", - радять експерти.