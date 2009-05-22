Як дізнатися, що працівник непомітно готується до звільнення

Компанія Google вирішила боротися з "утечею мізків" за допомогою математичних прогнозів, повідомляє The Wall Street Journal.

Алгоритм, розроблений програмістами найбільшого в світі пошукового сервісу, дозволяє дізнатися, хто з понад двадцяти тисяч працівників компанії непомітно готується до звільнення. Деталі алгоритму не розкриваються.

Керівництво вважає, що одна з основних причин, з яких Google втрачає співробітників полягає в тому, що вони розчаровані в своєму майбутньому в компанії. Нові працівники впевнені, що з початком фінансової кризи не досягнуть тих вершин, яких добилися люди, які прийшли на роботу раніше за них. Крім того персонал скаржиться на "нелюдяність" корпоративної політики Google, яка не приділяє достатньої уваги кожному працівникові окремо.

Компанія планує боротися з негативними настроями серед співробітників за допомогою постійної роботи над інноваціями – вважається, що захопленість персоналу допоможе йому залишитися в команді розробників Google.

Лента.ру