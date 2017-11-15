Учені створили триоку зрячу істоту (фото)

Вчені деактивували ген orthodenticle, що бере участь у розвитку органів, розташованих на голові гнойового жука.

Деактивація єдиного гена призвела до значних морфологічних змін: ріжки на головах жуков взагалі не зросли, зате між двох фасеточних очей почало розвиватися третє, передає Naked Science.

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На повноцінне фасеточне око воно було не схоже, але численні аналізи показали, що в новому органі розвинулися ті ж клітини, з яких складаються нормальні очі, включаючи світлочутливі рецептори, нервові волокна. У тканинах нового органу експресувалися ті ж гени, що активно працюють у нормальних очах комах.

Більше того, орган виявився функціональним: світлочутливі клітини реєстрували світло й передавали сигнал зоровими нервами в мозок жуків.

Раніше вчені спробували зрозуміти, як акули бачать один одного - і для відповіді на це питання сконструювали відеокамеру, що показує світ очима цих морських хижаків.