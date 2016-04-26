Вчені поглянули на світ очима акули

Біофлуоресцентні тварини не самі визначають своє забарвлення: особливі молекули на їхній шкірі поглинають навколишнє світло і відображають його зі зрушенням на довжині хвилі, передає Lenta.ru. Під водою, яка виступає в ролі величезного синього світлофільтру, цей процес також має свої особливості.

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Вчені почали з аналізу сітківки очей акул. З'ясувалося, що ці органи мають довгі палички (що дозволяє рибам бачити в умовах слабкої освітленості) і лише одним типом колб (допомагає розрізняти синьо-зелений колір).

Налаштувавши відеокамеру згідно цим принципам, вчені спустилися з нею на дно затоки Скріппса (Каліфорнія) і розглянули котячих акул в їх звичному середовищі проживання. Без камери акули практично не видно під водою - але якщо включити її, то на рибах починає світитися зелений візерунок (різної форми, в залежності від статі і виду акул).

За версією вчених, біофлуоресценція дозволяє акулампобачити одна одну під водою (щоб шукати статевих партнерів), при цьому залишаючись недосяжними для хижаків. «У світі з нескінченними відтінками синього несподівано з'являється істота, покрита фарбою, яка перетворює синій колір на зелений. Це наче біла ворона», - пояснює керівник дослідження Девід Грубер.

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