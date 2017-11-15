Астрономи знайшли нову землеподібну екзопланету по сусідству від Сонця

Астрономи повідомили про відкриття нової екзопланети із придатною для життя температурою. Вона знаходиться в 11 світлових роках від Сонячної системи. Про відкриття вони розповіли в журналі Astronomy & Astrophysics, як пише "Газета.ру".

Планета Ross 128 b обертається навколо червоного карлика Ross 128 в зоні населеності зірки. Дослідники вважають, що планета складається в основному з гірських порід, а не газу, і має температуру поверхні, придатну для життя – від -60°С до 20°С. Маса Ross 128 b становить 1,35 маси Землі, вона знаходиться в 20 разів ближче до Ross 128, ніж Земля до Сонця – таким чином, рік на Ross 128 b триває всього 9,9 дня. Поверхня планети не нагрівається завдяки тому, що червоні карлики – досить холодні зірки. Чи є на планеті атмосфера, поки невідомо.

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Для червоних карликів характерні часті спалахи, які можуть згубити життя на планетах, однак Ross 128 – куди більш спокійна в цьому плані зірка, ніж, наприклад, Проксима Центавра.

Планета була відкрита методом Доплера за допомогою спектрографа HARPS, встановленого на телескопі в обсерваторії Ла-Силья в Чилі. Метод Доплера заснований на спектрометричному вимірі променевої швидкості зірок. Спостереження за зіркою Ross 128 почалися ще в 2005 році. З 2013 року астрономи стежили за нею найбільш пильно і, нарешті, змогли виявити планету.