Вчені висунули нову версію зародження життя на Землі

Життя на Землі могло виникнути з біологічних частинок, принесених на планету потоками космічного пилу. Таке припущення зробили фахівці з Единбурзького університету, пише Phys.org.

Згідно з даними дослідження, потоки міжпланетного пилу, які дуже швидко рухаються і постійно "бомбардують" атмосферу нашої планети, можуть доставляти крихітні організми з далеких світів або посилати земні організми на інші планети.

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Дослідники стверджують, що щось подібне може відбуватися й на інших планетах, і таким чином живі організми потрапляють з одного небесного тіла на інше.

При цьому деякі живі істоти, зокрема бактерії, рослини і тихоходки (мікроскопічні безхребетні), здатні вижити в умовах відкритого космосу, і це тільки підтверджує припущення експертів.

Як повідомляв УНІАН, NASA виявило три придатні для життя планети. Вчені виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет розміром з Землю, на трьох з яких умови підходять для існування життя, оскільки вони, ймовірно, мають водою і густою атмосферою.