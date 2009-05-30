Обама оголосив про створення спецвідділу з кібербезпеки США

Президент США Барак Обама оголосив про план забезпечення кібербезпеки країни. За словами американського президента, відтепер цифрова інфраструктура стає "стратегічним національним ресурсом". При Білому домі буде створений спеціальний відділ з кібербезпеки, а його керівника Б.Обама призначить особисто, передає Бі-бі-сі. Як пояснив президент, "кіберзагроза стає одним з найсерйозніших випробувань для економіки і національної безпеки США".

Останнім часом різні американські відомства дедалі частіше заявляють про хакерські атаки ззовні та комп`ютерне шпигунство. На початку квітня ц.р. місцеві ЗМІ писали про те, що хакери з Китаю, Росії й інших країн проникли до систем управління електроенергетикою країни. За два тижні ЗМІ повідомили про те, що кібершпигунам вдалося зламати захист найдорожчого проекту Міноборони США - розробки винищувачів п`ятого покоління F-35.

РосБізнесКонсалтинг